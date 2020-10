Audience Solennelle de Rentrée des Cours et Tribunaux

La 4ème édition de la « China Night » à Monaco aura lieu le 30 septembre 2016 au Yacht Club de Monaco à l’occasion du 26ème Monaco Yacht Show.

Cette soirée fait suite à la « Monaco Week » en Chine qui s’est déroulée, cette année pour la première fois, à Chengdu, capitale du Sichuan, début juin.

Sous l’égide de l’Ambassade Monaco en Chine et de la Direction du Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco, avec le concours du groupe de presse chinois Blu Inc MédiaLtd (China Boating, Asia Boating, Jet Asia Pacific, Asia Spa, Luxury Properties, etc..) l’objectif de ces événements est de promouvoir la destination Monaco et d’intensifier les liens économiques entre la République Populaire de Chine et la Principauté.

Secteur phare de l’économie monégasque, Monaco se positionne désormais comme « capitale mondiale du yachting ». L’organisation de cette 4ème « China Night » dans le cadre du Monaco Yacht Show est chaque année l’occasion unique de mettre en avant le savoir-faire de la Principauté dans ce domaine.

Avec le développement du yachting en Chine, la Principauté souhaite proposer son expertise et nouer par ce biais des relations économiques de plus en plus étroites. C’est également l’occasion pour Blu Inc Media Ltd partenaire chinois de cette opération, d’inviter à Monaco des investisseurs chinois intéressés par ce secteur et de leur faire ainsi découvrir les opportunités et la diversité des investissements proposés par la Principauté.

Différents partenaires institutionnels (Direction du Tourisme et des Congrès, Fondation Prince Albert II de Monaco, Monaco Yacht Show, Société des Bains de Mer de Monte–Carlo, Yacht Club de Monaco, Monaco Economic Board) apportent leur contribution active à la renommée de cet événement.