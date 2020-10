Covid-19 : Un nouveau cas positif et six guérisons ce jeudi 1er octobre

Danse orientale ©DR

Organisée conjointement par le Gouvernement Princier, Monte-Carlo Société des Bains de Mer et Les Ballets de Monte-Carlo, F(ê)aites de la danse transformera pour une nuit la Place du Casino en une immense piste où professionnels

et amateurs se mêleront au rythme des musiques les plus variées.

Parmi les artistes, certains feront danser les participants, comme Antonio Castrignanò, compositeur italien, défenseur de la musique traditionnelle des Pouilles dédiée à la danse de la Pizzica, la tarantelle du Salento. Les rythmes enivrants de sa musique entraineront le public pour un grand Flash mob. Une chorégraphie simple et réalisable par tous est en ligne sur le site internet des Ballets de Monte-Carlo afin que chacun puisse l’apprendre.

Les fans de Hip Hop pourront breaker avec la compagnie Pokemon Crew, à ce jour la plus titrée au monde dans le domaine des battles de danse.

Les Yamakasi PK-Artist « Street Jump » offriront un spectacle de parkour : une impressionnante discipline acrobatique

consistant à franchir divers obstacles urbains, sans l’aide de matériel, en courant et escaladant. Libre à chacun de les imiter !

Le roller aura aussi sa place avec Le Patin libre, compagnie montréalaise qui combinera, sur la Place du Casino, cette discipline contemporaine avec le patinage artistique.

Marion Crampe initiera le public à la Pole dance dans l’Atrium du Casino. Décrite comme la « Fée de la Pole », elle développe un style qui associe de manière très personnelle danse, contorsion et émotion.

Pour ceux qui souhaitent danser, rêver, écouter, chanter, se rencontrer, Les P’tites Ouvreuses alterneront les airs de musettes et les chansons poétiques à danser au concert Bal de la Guinguette Chic. Et pour les plus nostalgiques, LesFleurs de Paris convieront le public à un voyage à travers la chanson française populaire des années 20 à nos jours. Alessandro Ristori & The Portofinos proposeront une musique différente et originale avec un mélange de Rock’n Roll américain des années 50, de son italien des années 60, et d’élégance caractéristique du Crooner.

F(ê)aites de la danse : samedi 1er juillet, Place du Casino, entrée libre et gratuite

Toutes les infos : http://www.balletsdemontecarlo.com/fr/feaitesdeladanse

Flash mob



Reportage Monaco Info